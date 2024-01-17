Последнее обновление: 17.01.2024 16:10

Сейм Польши утвердил следственную комиссию из-за слежки за оппозиционными политиками

Сейм Польши проголосовал за создание следственной комиссии по случаям слежки за оппозиционными политиками с использованием шпионского программного обеспечения Pegasus в период пребывания у власти партии "Право и справедливость".

Как сообщает RMF24, на утреннем заседании 17 января Сейм поддержал создание следственной комиссии для выяснения законности и обоснованности оперативной и разведывательной деятельности с использованием Pegasus правительством, спецслужбами и полицией в период с 16 ноября 2023 года до 20 ноября 2023 года.

Комиссии также поручили выяснить, кто в тогдашней власти отвечал за покупку Польшей Pegasus и подобного программного обеспечения.

Предложенные "Правом и справедливостью" поправки, которыми хотели расширить период также на время пребывания у власти "Гражданской платформы" – с 2007 года, – отклонили.

За создание комиссии проголосовали 432 депутата, голосов против и воздержавшихся не было.

Перед этим Сейм создал две другие следственные комиссии: по почтовому голосованию на президентских выборах 2020 года во время пандемии и по "визовому скандалу".

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