Правительство Польши ушло в техническую отставку

Правительство премьера Польши Матеуша Моравецкого ушло в отставку на первом заседании сейма страны нового созыва. Согласно конституции страны, Моравецкий подал прошение об отставке.

Премьер-министр также подвел итоги четырех лет деятельности кабмина, отметив, что работа правительства способствовала повышению благополучия населения, увеличению расходов на здравоохранение и мер по поддержке молодежи, передает РБК.

На этот раз отставка правительства является формальной процедурой, поскольку правящая партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского одержала победу на парламентских выборах. Ранее Моравецкий уже представил состав правительства на новый срок.

Выборы в сейм прошли в стране 13 октября. «Право и справедливость» Ярослава Качиньского получила 235 мандатов из 460. В польский парламент также прошли партии «Гражданская платформа», «Зеленые», «Новочесна», «Инициатива Польска», «Левые», «Польская коалиция» в составе Польской крестьянской партии, «Кукиз-15» и «Конфедерация». Один мандат получило немецкое национальное меньшинство.