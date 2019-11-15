Новое правительство Польши приведено к присяге

Президент Польши Анджей Дуда принял присягу нового правительства. Приведенный к присяге Совет министров будет состоять из двадцати министерств, в основном их будут возглавлять прежние министры.

Новое правительство Польши возглавит Матеуш Моравецкий. Его заместителями останутся Ярослав Говин и Петр Глиньский. Третьим вице-премьером избран министр государственного имущества Яцек Сасин.

В новом правительстве не будет Министерства энергетики, предпринимательства и технологий и Министерства инвестиций и развития. В то же время были созданы новые ведомства – Министерство развития, Министерство управления фондами, Министерство госактивов и Министерство климата, сообщает Польское радио.

Большинство министров остаются на своих должностях, при этом Ядвига Эмилевич – экс-министр предпринимательства – возглавит Министерство развития. К правительству присоединились: Михал Куртыка, который возглавит Министерство климата, Малгожата Яросиньская-Едынак в качестве министра управления фондами, новым министром финансов назначен Тадеуш Косциньский, в свою очередь, Марлена Малонг возглавит Министерство по вопросам семьи, труда и социальной политики. Нынешний министр по делам гуманитарной помощи Михал Вось назначен министром окружающей среды. Министерство спорта временно возглавит премьер-министр Матеуш Моравецкий.