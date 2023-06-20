Последнее обновление: 20.06.2023 13:21

General Electric отключила газовые турбины в РФ от системы мониторинга

Как и предполагал «Ъ», американская (GE) прекратила обслуживание газовых турбин в РФ после того, как с 19 июня вступили в силу расширенные санкции США, которые запрещают американским организациям предоставлять инжиниринговые услуги любым лицам в РФ.

Компания закрыла доступ к системе мониторинга, а в перспективе может остановить поставки оригинальных запчастей, в том числе лопаток. Ремонты и замена компонентов наиболее критичны для самых мощных турбин, включая единственную в РФ машину H-класса на Казанской ТЭЦ-3.

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