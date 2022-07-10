Канада подтвердила свое решение разблокировать турбину для «Северного потока-1»

Канада разблокирует турбину для газопровода «Северный поток-1» и передаст ее Германии.

Об этом сообщил министр природных ресурсов Канады Джонатан Вилкинсон.

Позиция Украины по этому вопросу учитывать не будет, поскольку передача турбины позволит «поддержать способность Европы иметь доступ к надежному и доступному источнику энергии, в то время как она продолжает отказываться от российских нефти и газа», заявил Вилкинсон.

"Канада предоставит ограниченное во времени и подлежащее отмене разрешение Siemens Canada на возвращение в Германию отремонтированных турбин "Северного потока-1", - заявил министр.