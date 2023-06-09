Путин анонсировал сроки размещение ядерного оружия в Беларуси

Размещение российского ядерного оружия в Беларуси начнется сразу же после того, как 7-8 июля завершится подготовка сооружений для него.

Об этом заявил Путин на встрече с Лукашенко в Сочи.

"По наиболее чувствительным вопросам, о которых мы с вами договаривались, все идет по плану. Вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений. И сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов оружия. Так что все по плану, все стабильно", - сказал Путин.

Он также предложил Лукашенко встретиться еще раз вечером после того, как он (Путин) пообщается с премьерами стран ЕАЭС. Лукашенко на эту встречу Путин с собой не взял.

"Я сейчас с коллегами пообщаюсь, поговорю с ними, несколько слов сам скажу, их послушаю и вечерком, предлагаю, я вас проинформирую об этом, обменяемся с вами мнениями по тому, что наши коллеги сделали за эти несколько дней работы в Сочи", - предложил Путин Лукашенко.