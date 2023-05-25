Беларусь и Россия подписали документы о хранении нестратегического оружия РФ в РБ

Министры обороны России и Беларуси подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Беларуси.

Документы были подписаны в Минске в ходе двусторонней встречи министра обороны Беларуси Виктора Хренина и министра обороны России Сергея Шойгу, сообщает пресс-служба МО РБ.

«В условиях несоблюдения гарантий безопасности данных Республике Беларусь в Будапештском меморандуме 5 декабря 1994 года, а также непрекращающейся воинственной риторики, подкрепленной практическими действиями в отношении Республики Беларусь и Российской Федерации со стороны стран «коллективного» Запада, по поручению Глав наших государств организована работа по размещению на территории Республики Беларусь нестратегического ядерного оружия Российской Федерации. Это будет являться действенным ответом на агрессивную политику недружественных нам стран и, мы надеемся, заставит их руководство задуматься о недопустимости дальнейшей эскалации обстановки в регионе», —заявил на встрече Хренин.

«В рамках военного и военно-технического сотрудничества между нашими странами приняты меры по наращиванию боевого потенциала региональной группировки войск, в том числе оснащению новыми современными образцами вооружения, такими как оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», зенитной ракетной системой С-400. Проведено переоборудование самолетов Су-25 с возможностью применения авиационных средств поражения в ядерном оснащении. Военнослужащие Республики Беларусь прошли обучение на полигонах Российской Федерации и получили практические навыки в их эксплуатации», - сообщил министр обороны.