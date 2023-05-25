Последнее обновление: 25.05.2023 17:56

ЕС называет эскалацией напряженности размещение ядерного оружия РФ в Беларуси

Планы РФ разместить на территории Беларуси часть своего ядерного арсенала представляют собой эскалацию напряженности, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Речь в данном случае идет о действиях, которые только усугубят напряженность", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

На вопрос о том, какой может быть реакция ЕС в данном контексте, Стано ответил: "Мы не желаем участвовать в эскалации. Речь идет об эскалации и напряженности", передает Интерфакс.

"Европейский союз будет очень внимательно следить за ситуацией, чтобы видеть, что происходит на местах. И мы будем реагировать как можно более соответствующим образом", - сказал Стано.

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