Россия не передаст Лукашенко контроль над размещенным в Беларуси ядерным оружием

Россия, размещая нестратегическое ядерное оружие на территории Беларуси, не передает властям Беларуси контроль над ним и решение о применении остается за Москвой, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг.

"Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной", - сказал он в ходе подписания документов, определяющих порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории РБ, передает ТАСС.

Вместе с тем, он отметил, что "в дальнейшем могут быть приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку".