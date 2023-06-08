Великобритания расширяет санкции против Беларуси за поддержку РФ

Великобритания объявила о расширении санкций против Беларуси за поддержку, которую режим Александра Лукашенко оказывает России.

"Этот новый пакет усиливает экономическое давление на Лукашенко и его режим, который активно способствует российским военным усилиям и игнорирует территориальную целостность Украины", – заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли.

Великобритания вводит запрет на импорт золота, цемента, древесины и каучука из Беларуси.

Также Лондон запрещает поставки Беларуси товаров двойного назначения, промышленного оборудования и денежных купюр.

Кроме того, Британия хочет предотвратить распространение пропаганды белорусскими медиакомпаниями. Социальные сети и интернет-провайдеры ограничат доступ к веб-сайтам белорусских медиа, попавших под санкции.

Британское правительство также будет принимать меры для борьбы с теми, кто обходит санкции, в том числе путем ограничения средств, которые Беларусь может привлечь, а также дальнейшего ограничения доступа Беларуси к финансовым рынкам Великобритании.

Под британские санкции также попадут более 100 человек и организаций, которые способствовали или поддерживали репрессии в Беларуси.