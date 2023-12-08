Великобритания расширила санкции против Беларуси, расширив санкционный список на 17 позиций, следует из сообщения правительства.

Под санкции попали судьи ВС Валентина Кулик и Игорь Любовицкий, судьи городского суда Минска Светлана Бондаренко, Петр Орлов, Валентина Зенькевич и Сергей Хрипач, судьи Гомельского областного суда Николай Доля, судьи Минского областного суда Сергей Епихов и Вячеслав Тулейко и судья Ленинского района Минска Марина Запасник.

Также санкции введены против старшего прокурора отдела прокуратуры Минска Романа Бизюка.