Великобритания расширила ограничения в отношении калийных удобрений Беларуси

Власти Великобритании ввели запрет на импорт железа, стали, вооружений из Беларуси, расширили ограничения в отношении калийных удобрений. Об этом говорится в пояснении для импортеров, опубликованном во вторник на сайте правительства Соединенного Королевства.

"Новые санкции на импорт из Беларуси вступили в силу 5 июля 2022 года наряду с более широким пакетом торговых санкционных мер. Они включают в себя запрет на импорт вооружения и связанных с ним материалов, железа и стали, расширенные ограничения на калийные удобрения и полезные ископаемые", - отмечается в документе.

Запрет также распространяется на "выделение средств, оказание технических, финансовых и брокерских услуг" для содействия деятельности, связанной с белорусской сталью, железом и полезными ископаемыми, сообщает ТАСС.

В документе указано, что запрет касается продукции белорусского происхождения даже если ее планируется ввозить не с территории республики. Британские власти уточняют, что ввоз в страну подсанкционных товаров, приобретенных согласно уже заключенным контрактам, будет возможен до конца августа. В ряде случаев этот срок может быть продлен.