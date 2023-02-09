Великобритания выступает против участия россиян и белорусов в Олимпиаде-2024

Великобритания выступает против участия российских или белорусских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже, заявил в среду официальный представитель премьер-министра.

Великобритания "очень ясно" дала понять Международному олимпийскому комитету (МОК), что она не хочет участия России и Беларуси, сообщает PA.

С Россией "надо обращаться как с государством-изгоем, и оно не должно иметь возможности узаконивать свою незаконную войну в Украине", - добавил представитель премьера. - "Мы, да и многие другие страны, всегда были недвусмысленны в этом, и мы хотим убедиться, что мы продолжаем говорить об этом единым голосом".

На прошлой неделе МОК заявил, что российские и белорусские спортсмены будут выступать в качестве нейтральных спортсменов, если они будут участвовать в Олимпиаде.