Последнее обновление: 30.05.2023 13:17

Россия в ночь на 30 мая атаковала Киев 31 иранским беспилотником

Во время ночной атаки РФ на Киев уничтожено 29 из 31 запущенного ударного дрона типа Shahed, сообщили Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 30 мая 2023 года с 23:30 по 4:30 российские оккупационные войска в очередной раз атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками "Shahed-136/131". Всего с севера и юга зафиксированы пуски 31 дрона-камикадзе. Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 29 ударных БпЛА", - сообщили ВС ВСУ, передает УНН.

За 24 часа РФ нанесла 3 удара по Киеву: ракетами и дронами, затем баллистическими ракетами, затем дронами. Это была 17-я воздушная атака с начала месяца.

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