Глава МИД Литвы не видит оснований для закрытия границы с Беларусью

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что оснований для полного закрытия границы с Беларусью на национальном уровне пока нет.

По его словам, такие действия будут рассматривать только в случае возникновения кризиса, представляющего прямую угрозу национальной безопасности.

"Закрытие границы, если мы имеем в виду полное закрытие границы, имеет далеко идущие последствия. Наша граница, которая связывает нас непосредственно с Беларусью, также связывает Литву со всем миром на восток, скажем, такими странами, как Казахстан, Узбекистан и многие другие – Сакартвело, Армения. Мы должны учитывать и это", – подчеркнул министр иностранных дел в эфире телеканала LRT в четверг.

По словам Ландсбергиса, полное закрытие границы – это "красная кнопка".

"В случае кризиса, видя, что по ту сторону границы происходят провокации и опасные действия, которые еще не требуют введения четвертой или пятой статьи, мы, возможно, и могли бы рассмотреть такие национальные действия, но пока для этого нет никаких оснований", – заверил глава литовской дипломатии.