CNN: Иран вероятно поставляет РФ "Шахеды" через Каспийское море

Каспийское море, вероятно, является одним из основных путей поставки из Ирана в Россию ударных беспилотников иранского производства и другой поддержки, которую Тегеран предоставляет Кремлю в связи с войной против Украины и западными санкциями.

Об этом сообщает CNN в журналистском расследовании. Репортеры издания пообщались с экспертами, которые отслеживают движение грузов, и по доступным данным предполагают, что именно по этому пути может перевозиться значительная часть "Шахедов", снарядов к минометам и другого оружия, которое Россия покупает у Ирана для войны против Украины.

Данные о движении грузовых судов показывают, что грузовые корабли на Каспии все чаще выключают транспондеры, а это дает основания предполагать, что они имеют причины для секретности.

Так, по данным Lloyd's List Intelligence, с сентября в Каспийском море существенно возросло количество судов, которые скрывают данные о своем движении. В основном это корабли под российскими и иранскими флагами, среди которых немало судов, которые по своим техническим характеристикам пригодны для перевозки грузов военного назначения.

Чаще всего суда на Каспии выключают автоматическую систему идентификации возле иранских портов Амирабад и Анзали, а также на российской Волге и возле порта Астрахани.

С помощью данных из MarineTraffic, CNN отследили шесть кораблей под флагом РФ и два иранских, которые, по предположениям опрошенных аналитиков, ведут себя подозрительно. Они заметили определенные закономерности – суда могут следовать из иранских портов в Астрахань, но там не осуществляют официальный вход в порт; некоторые корабли выключают передачу данных на подходе к Амирабаду и Астрахани, или же в целом длительное время движутся с выключенными транспондерами.

CNN также проанализировали данные Flightradar24 и выяснили, что с мая 2022 года по март 2023 года иранские грузовые самолеты совершили в Россию не менее 85 рейсов. По мнению аналитиков, хотя часть иранских "Шахедов" могли привозить в Россию самолетами, морской путь значительно выгоднее, поскольку позволяет перевезти за один раз гораздо больший груз.

В середине мая в Белом доме сообщали, что Иран продолжает предоставлять России ударные беспилотники для войны против Украины.

Официально Тегеран признал, что поставлял России лишь небольшую партию дронов-камикадзе перед полномасштабным вторжением в Украину в феврале 2022 года. Но СМИ неоднократно описывали, как именно Москва получает оружие от Ирана.

По оценкам украинской стороны, Россия на тот момент уже применила в Украине более 400 дронов Shahed-136, а всего Россия якобы заказала 2400 таких беспилотников. Сначала они составляли проблему для украинской противовоздушной обороны, но в последних атаках почти все или все они уничтожались.