ISW: В октябре Россия может договориться с Ираном о поставках ракет

Аналитики Института изучения войны пришли к выводу, что после окончания срока действий ракетных ограничений Резолюции СБ ООН 2231 Россия может договориться с Ираном о поставках ракет.

“Высокопоставленные иранские и российские военные чиновники проверили иранское современное обычное оружие в Москве и Тегеране в августе и сентябре 2023 года и могут заключить соглашение о продаже беспилотников и ракет после окончания срока действия ракетных ограничений ООН 18 октября”, - пишут аналитики.

Как сообщалось, министр обороны РФ Шойгу 19 сентября посетил Тегеран, чтобы обсудить укрепление двустороннего оборонного и военного сотрудничества с Ираном.

Командующий Воздушно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджи Заде провел Шойгу во время экскурсии по иранскому арсеналу беспилотников, ракет и противовоздушной обороны в штабе Воздушно-космических сил КСИР в Тегеране 20 сентября.

Шойгу также обсудил окончание срока действия ракетных ограничений резолюции СБ ООН 2231. с министром обороны Ирана бригадным генералом Мохаммадом Реза Аштиани 20 сентября.

СБ ООН 2231 — это резолюция Совета Безопасности ООН, одобряющая ядерную сделку с Ираном 2015 года, которая приостановила действие санкций ООН, связанных с ядерным оружием, и установила даты прекращения действия санкций против Ирана, связанных с ракетами и другими вооружениями.