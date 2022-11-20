Россия договорилась с Ираном о сборке беспилотников на своей территории

Согласно разведданным, которые получили американские и западные службы безопасности, Россия достигла соглашения с Ираном о начале «производства сотен беспилотных летательных аппаратов на российской территории», сообщает The Washington Post (WP).

Детали ирано-российской сделки были окончательно согласованы на встрече в начале ноября, в которой участвовала и группа представителей оборонной промышленности, приехавшая в Тегеран для разработки логистики, пишет WP со ссылкой на представителей служб безопасности из двух стран, которые отслеживали события. Они говорили с WP на условиях анонимности.

Делегация во главе с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым отправилась в Тегеран 9 ноября, чтобы обсудить среди прочего экономические санкции и вмешательство Запада в дела своих правительств, отмечает КоммерсантЪ.

Правительственные чиновники стран НАТО, ознакомившиеся с этими разведданными, отказались обсуждать детали, сообщает WP. Представитель российского посольства в Вашингтоне направил журналистов за комментариями к Минобороны РФ, там на запрос не ответили. Представительство Ирана в ООН в Нью-Йорке отказалось комментировать информацию. Но иранский представитель признал в разговоре с журналистами, что Иран и Россия «поддерживали двустороннее сотрудничество в области обороны, науки и исследований, которое предшествовало началу украинского конфликта».