США: Поставки иранских дронов России нарушают международные санкции

США заявили, что поставки Ираном боевых беспилотников в Россию нарушают санкции ООН и что Россию призовут к ответственности за военные преступления, совершаемые с использованием этих дронов.

США согласны с мнением Франции и Великобритании о том, что поставки этих беспилотников нарушают резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН, заявил Госдепартамент США. Эта резолюция, связанная с иранским ядерным соглашением, запрещает передачу Ираном определенных военных технологий.

"Мы считаем, что эти БПЛА, которые были переданы Ираном России и использовались Россией в Украине, относятся к числу вооружений, которые остаются под эмбарго в соответствии с резолюцией 2231", - заявил представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

Иран отрицает поставки дронов в Россию, но Патель сказал, что США "публично разоблачили то, что Россия получила беспилотники из Ирана, что это было частью плана России по импорту сотен иранских БПЛА различных типов".

Патель предупредил, что укрепляющийся союз между Россией и Ираном должен рассматриваться миром как угроза. Россия и Иран оказали ключевую военную поддержку президенту Башару Асаду в гражданской войне в Сирии.

"Любой, кто ведет дела с Ираном и может иметь какое-либо отношение к БПЛА, разработкам баллистических ракет или поставкам оружия из Ирана в Россию, должен быть очень осторожным и проявлять должную осмотрительность. США без колебаний применят санкции", - сказал представитель Госдепа.

Он добавил, что существуют убедительные доказательства использования Россией дронов иранского производства в Украине.

В понедельник в результате ударов этих дронов в Киевской, Днепровской и Сумской областях Украины пострадали критически важные объекты инфраструктуры, электричество было отключено в сотнях городов и сел, сообщили украинские власти.

Погибли по меньшей мере восемь человек - четверо в Киеве и четверо в Сумах.