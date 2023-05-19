В Минске начали судить репетитора Евгения Ливянта и его семью

В Минске сегодня проходит суд над репетитором и преподавателем Евгением Ливянтом и его семьей.

Напомним, власти обвиняют их в том, что они приняли активное участие "в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и предприятий".

Евгения Ливянта, его жену, дочь и совладельца образовательного центра задержали в конце 2022 года: сначала их несколько раз судили по административным делам, а потом завели уголовное дело