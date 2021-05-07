В Бресте огласили приговор еще 14 фигурантам «хороводного дела»

Суд Московского района Бреста вынес приговор 14 фигурантам «хороводного дела», обвиняемым в грубом нарушении порядка ( часть 1 статьи 342 УК) на акции 13 сентября 2020 года, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Инна Клышпач дала 2 года домашней химии местным жителям Елене Гнаук, Марии Скаковец и Василию Чернецкому. Виктор Лобко, Сергей Наливко, Кирилл Луд, Владислав Новицкий и Родион Кондратюк получили по 2 года химии, Виктория Лыскович и ее дочь Елена — 1,5 года химии. Юрий Чубрик, Валентина Жуковская и Людмила Луцкая — 1,5 года домашней химии.

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По информации «Вясны», Жуковская и Наливко были во второй партии обвиняемых по «хороводному делу», которым уже вынесли приговор 15 марта. Из-за невозможности участвовать в процессе по состоянию здоровья их дело выделили в отдельное производство.

Всего же фигурантами уголовного дела за хоровод 13 сентября прошлого года уже являются более 70 человек.