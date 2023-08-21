Последнее обновление: 21.08.2023 19:12

Артем Лебедько на суде не признал вину

Политзаключенный Артем Лебедько в Минском городском суде 21 августа 2023 года не признал вину.

Поводом для обвинения стали пожертвования в три фонда солидарности в 2020 году. Действия политзаключенного квалифицированы как «финансирование деятельности экстремистского формирования» по ст. 361-2 УК РБ. Дело в открытом режиме рассматривает судья Евгений Писаревич, сторону обвинения поддерживает прокурор Роман Бизюк.

По информации правозащитников, в ходе суда Артем заявил, что ему совершенно непонятен характер обвинения и он не понимает, за что его судят. Артем дал показания в виде ответов на вопросы прокурора.

Напомним, сына политика Анатолия Лебедько задержали 28 марта, после чего дважды приговаривали к 15 суткам ареста. Тогда против Артема возбудили уголовное дело и поместили его под стражу.

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