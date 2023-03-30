Экс-сотруднику банка «БелВЭБ» дали шесть лет

Минский областной суд приговорил бывшего сотрудника банка «БелВЭБ» Василия Ермакова к шести годам колонии по делу о сливах личных данных силовиков в Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (ЧКБ).

По информации правозащитников, приговор был вынесен еще 17 февраля.

Суд признал его виновным в разжигании вражды (ч. 3 ст. 130 УК), неправомерном завладении компьютерной информацией (ст. 352 УК) и в незаконных действиях в отношении информации о частной жизни (ч. 3 ст. 203−1 УК).

Дело рассматривала судья Елена Мисник.

В так называемом «покаянном» ролике Ермаков рассказал, что участвовал в митингах в Минске и передавал информацию о сотрудниках МВД в бот ЧКБ, «используя служебные полномочия».