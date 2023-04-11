Последнее обновление: 11.04.2023 10:45

Минобороны РБ обещает отпустить домой призванных из запаса к 9 мая

Министерство обороны Беларуси публично пообещало отпустить домой к 9 мая призванных из запаса граждан в рамках бесконечной внезапной проверки мобилизационной готовности Вооруженных Сил.

«Учитывая сроки проведения мероприятий, в том числе проверки боеготовности по плану Главнокомандующего, праздник Великой Победы – 9 Мая военнообязанные встретят уже со своими родными, дома, в кругу семьи», – сообщил помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах Леонид Касинский.

Он также отметил, что несмотря на грядущее завершение проверки «мы продолжаем выполнять задачи по усилению участков Государственной границы на юге страны и подготовке подразделений региональной группировки войск».

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