Трамп отказался называть Путина военным преступником

Бывший президент США Дональд Трамп в эфире телеканала CNN не стал говорить, считает ли он Путина военным преступником и заявил, что этот вопрос "следует обсудить позже".

"Если вы скажете, что он военный преступник, будет гораздо сложнее заключить соглашение, чтобы прекратить войну", - сказал Трамп, передает BBC.

По его мнению, Путин совершил огромную ошибку, вторгшись в Украину, но отказался делать прогнозы о том, кто может победить в войне. Трамп также в очередной раз повторил тезис о том, что, если бы он был президентом США, он бы смог остановить войну за сутки: «"Я не думаю о победе и поражении. Я думаю о том, чтобы все уладить. Они умирают, русские и украинцы. Я хочу, чтобы они перестали умирать, и я сделаю это за 24 часа".

"Его ошибкой было то, что он вторгся туда. Он бы никогда не сделал этого, если бы я был президентом", - добавил Трамп.

Трамп, как обычно, не назвал цену его 24-часового плана мирного урегулирования в Украине.