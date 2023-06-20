Последнее обновление: 20.06.2023 13:21

Байден: Угроза применения Путиным ядерного оружия реальна

Президент США Джо Байден заявил, что угроза применения президентом России Владимиром Путиным тактического ядерного оружия является "реальной".

"Когда я выступал здесь около двух лет назад и говорил, что меня беспокоит пересыхание реки Колорадо, все смотрели на меня, как на сумасшедшего. Они смотрели на меня также как и тогда, когда я сказал, что меня беспокоит использование Путиным тактического ядерного оружия. Это реально", – сказал Байден на встрече с группой доноров в Калифорнии, сообщает Reuters.

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