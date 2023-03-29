США остановили передачу РФ данных по ядерным силам

Россия не будет предоставлять Соединенным Штатам данные о своих ядерных силах, которыми они обмениваются раз в полгода согласно ключевому договору о контроле над ядерными вооружениями, и в ответ США также не будут этого делать.

"Вчера мы имели дальнейшее взаимодействие с Россией, настаивая на том, что до конца месяца должен состояться обмен данными, который происходит каждые шесть месяцев, согласно договору", - заявил помощник министра обороны по вопросам космической политики Джон Пламб на слушаниях в подкомитете Палаты представителей по вооруженным силам Конгресса США.

"Россия ответила, что они не будут предоставлять эту информацию. И поэтому в качестве дипломатической контрмеры Соединенные Штаты не будут предоставлять информацию в ответ», - сказал он.

По словам Пламба, США продолжат изучать, какие дипломатические контрмеры являются уместными.

"Что мы пытаемся сделать, так это сбалансировать реакцию на безответственное поведение России, но продолжать демонстрировать, какими, по нашему мнению, должны быть действия ответственной ядерной державы", - отметил он.

Представитель СНБ назвал решение не предоставлять данные в ответ на действия России "законной контрмерой, направленной на то, чтобы поощрить Россию вернуться к соблюдению договора", и отметил, что "отказ России обменяться этими данными... будет нарушением договора, что добавится к уже существующим нарушениям".

"В интересах стратегической стабильности Соединенные Штаты и в дальнейшем будут способствовать публичной прозрачности относительно уровней наших ядерных сил и их размещения", - заявил представитель СНБ.