США не видят необходимости менять готовность стратегических сил

США не видят оснований менять готовность своих стратегических сил, заявил в воскресенье координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, комментируя заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси.

По словам Кирби, в США не видели никаких признаков, что у России есть намерение "использовать ядерное оружие в Украине", передает ТАСС.

"Конечно, мы согласны, что ядерную войну нельзя выиграть. По мере того, как мы следим за этой ситуацией, а мы следим за ней ежедневно, с учетом риторики, исходящей из Москвы с начала войны, мы не видели ничего, что вынудило бы нас изменить готовность стратегических сил", - сказал он.

Кирби отметил, что США также не видели признаков размещения ядерного оружия в Беларуси.