Украина приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба одобрительно высказался об отчете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, подготовку которого инициировали в марте 45 стран-участниц ОБСЕ в рамках Московского механизма для расследования депортации детей с оккупированных Россией территорий Украины.

"Выводы отчета мощные: действия России называют военными преступлениями и преступлениями против человечности. Настаиваю на том, что Россия должна вернуть наших похищенных детей и ответить за свои действия", – заявил Дмитрий Кулеба.

Московский механизм ОБСЕ предоставляет возможность государствам-участникам направлять миссии экспертов для оказания помощи в решении конкретного вопроса или проблемы, касающейся человеческого измерения.

В отношении России последний раз Московский механизм ОБСЕ был задействован 28 июля 2022 года.