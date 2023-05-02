Последнее обновление: 02.05.2023 18:19

Украина узаконила термин "рашизм"

Верховная рада Украины ввела слово "рашизм" в законодательство, приняв во вторник постановление "Об использовании политическим режимом Российской Федерации идеологии рашизма, осуждении принципов и практик рашизма как тоталитарных и человеконенавистнических".

Как сообщает BBC, депутаты Верховной рады собрали в тексте документа определения и характеристики нынешней российской власти, которые давали, пытаясь научно объяснить это явление, как украинские, так и западные историки, публицисты и культурологи, и свели их к выводу, что рашизм - это современный российский фашизм.

"Жестокая, неспровоцированная война России против Украины открыла всему миру реальную сущность политического режима В. Путина как неоимперской, тоталитарной диктатуры, которая следует наихудшим практикам прошлого и воплощает идеи фашизма и национал-социализма в современной версии российского фашизма (рашизма)", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Украинские депутаты надеются, что их документ позволит со временем сформировать единый подход международных институтов к российской политике, которая стала обоснованием агрессии против Украины.

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