ФСБ РФ сообщила о раскрытии канала контрабанды взрывчатки из Болгарии в Россию

ФСБ РФ объявила о раскрытии агентурной сети украинской военной разведки в Крыму, участники которой планировали диверсии на транспорте и против «руководства» полуострова.

"ФСБ РФ пресечена деятельность агентурной сети Главного управления разведки Минобороны Украины, планировавшей совершение серии резонансных диверсионно-террористических актов на территории Республики Крым", - заявили в спецслужбе.

По версии ФСБ, "в качестве объектов посягательств были выбраны глава республики Сергей Аксенов, председатель парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, а также элементы транспортной инфраструктуры полуострова", передает Интерфакс.

"Установлено, что непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является близкая связь начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова - офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, 1976 года рождения занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского", - сообщила спецслужба.

По данным ФСБ, в ходе оперативных мероприятий задержаны действовавшие в Крыму "члены глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МОУ" граждане России и Украины Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, 1988 г.р., Константин Евмененко, Игорь Зорин, Сергей Войнаровский. В ФСБ их обвиняют в подготовке террористических актов, слежке за чиновниками с применением специальных технических средств и приобретении огнестрельного оружия.

Также задержан гражданин Украины и Болгарии Петранов, "причастный к доставке средств поражения в Россию".

"В ходе обысков у задержанных обнаружены 5 готовых к применению СВУ, изготовленных по типу кумулятивного и сосредоточенных зарядов, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании, общей массой около 6 килограмм, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств, трекеры для осуществления слежки, а также средства связи для конспиративного общения с кураторами из ГУР МОУ", - заявили в ФСБ.

"Вскрыт и локализован организованный украинскими спецслужбами проходивший через территории Турции и Грузии международный канал контрабандных поставок из Болгарии в Россию взрывчатых веществ и компонентов взрывных устройств, закамуфлированных под бытовые электроплиты, которые предполагались к использованию членами указанной группы в террористической деятельности", - заявили в ФСБ.

По данным спецслужбы, в Болгарии организацией отправки в Россию электроплит с компонентами взрывных устройств, которые в дальнейшем передавались гражданами Украины Смирновым Денисом и Сарафинчаном Владиславом, занималась гражданка Украины Матущак Марина.

"После доставки электроплит автомобильным транспортом на территорию России их дальнейшая переправка к местам подготовки террористических актов осуществлялась через транспортные компании "СДЭК" и "Возовоз", а их отправкой занимались использовавшиеся украинскими спецслужбами "в темную" граждане России, имеющие коммерческие проекты с болгарской фирмой, возглавляемой Матущак", - утверждают в ФСБ.

Кроме того, заявили в спецслужбе, в рамках расследования подрыва железнодорожных путей в Крыму в минувшем феврале "установлена идентичность изъятых у задержанных взрывчатых веществ с использованными при совершении диверсии".

"В рамках возбужденных уголовных дел фигуранты дают признательные показания о сотрудничестве с военной разведкой Украины в целях подготовки и совершения в России террористических актов", - заявили в ФСБ.

ФСБ опубликовала видеозаписи опросов задержанных, которые рассказывают, как стали сотрудничать с украинской спецслужбой.