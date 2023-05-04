Сразу два пожара случились на объектах нефтепереработки на юге России

Минувшей ночью пожары случились на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае и на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в соседней Ростовской области.

Причем если краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев не стал называть причину возгорания, то глава Ростовской области Василий Голубев утром сообщил об атаке беспилотника, передает BBC.

"Сегодня ночью в районе села Киселевка Красносулинского района на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался. Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен", – написал Голубев в телеграм-канале.

По его утверждению, пожарные к тушению не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия, пострадавших нет. Краснодарский губернатор также заявлял ночью, что пожар на Ильском НПЗ удалось потушить быстро.

А вот пожар в резервуаре с нефтепродуктами рядом с Таманью в Краснодарском крае тушили почти сутки. О его ликвидации в МЧС сообщили около полуночи.

Воронежский губернатор Александр Гусев также сообщил об атаке дрона, который системы ПВО.

"Сегодня рано утром в небе над Воронежской областью система ПВО обнаружила и успешно уничтожила БПЛА. Жертв и разрушений нет. Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает", - написал губернатор в своем телеграм-канале.