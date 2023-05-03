Беларусь пока еще обгоняет Россию и Китай на дне рейтинга свободы прессы

Ситуация со свободой прессы в мире резко ухудшается, показывает новый рейтинг, ежегодно составляемый организацией "Репортеры без границ".

"Индекс свободы прессы" представляет собой классификацию примерно 180 стран сообразно с их внутренним состоянием свободы слова и СМИ и обновляется каждый год. В новом списке уже 31 страна попала в категорию с наихудшими показателями, хотя еще два года назад таких стран было 21, сообщает BBC.

Все большее число правительств (даже в странах, считающихся демократическими) ведут себя агрессивно по отношению к журналистам. Также все большее количество стран проводят масштабные кампании дезинформации и пропаганды, что делает работу свободных СМИ более трудной и опасной, пишут "Репортеры без границ".

Классификация стран по категориям в 2022-23 гг.:

- Хорошо (зеленая категория) - 8 стран (в 2021 их было 12)

- Удовлетворительно (желтая категория) - 44 страны (в 2021 - 36)

- Проблематично (оранжевая категория) - 55 (в 2021 - 59)

- Сложная ситуация (красная категория) - 42 (в 2021 - 52)

- Очень серьезная ситуация (фиолетовая категория) - 31 (в 2021 - 21)

Россия, которая и без того уже находилась в предпоследней категории "сложная ситуация" после вторжения в Украину, в этом году опустилась еще на девять пунктов и сейчас занимает 164-е место - в последней категории "очень серьезная ситуация". Все СМИ, не поддерживающие курс Кремля, либо закрыты, либо были выдавлены из страны за последний год.

Беларусь стоит немного выше России, на 157-й позиции, но тоже в последней, самой проблемной категории.

Таджикистан, Индия и Турция опустились из категории "проблематично" в самую низшую категорию - "очень серьезная ситуация".

Резкое падение отмечено в Индии, где практически все СМИ оказались в руках олигархов, близких к премьеру страны Нарендре Моди. Индия потеряла 11 пунктов по сравнению с прошлым годом и сейчас находится на 161-й позиции (из 180).

Турция - страна с самым большим числом посаженных в тюрьму журналистов среди государств, считающихся демократическими. Давление на прессу заметно возросло в преддверии всеобщих выборов, намеченных на май этого года.

Самое большое единовременное падение в рейтинге постигло Сенегал (минус 31 пункт) и Тунис (27 пунктов). В первом случае это связано с уголовным преследованием двух журналистов, во втором - с усугубляющимся авторитарным стилем правления тунисского президента Каиса Саида.

Замыкают рейтинг (с 175 по 180 место в порядке убывания) следующие страны, все - союзники России: Сирия, Туркменистан, Иран, Вьетнам, Китай и Северная Корея.

Самым опасным регионом для журналистов в новом докладе назван Ближний Восток.

Странами с самым благоприятным индексом свободы прессы остаются страны Скандинавии и северной Европы. Норвегия седьмой год подряд занимает первое место рейтинга. На втором в этом году - Ирландия. Далее следуют Дания, Швеция и Финляндия.

Нидерланды снова вошли в первую десятку стран (на 6 месте), поднявшись на 22 позиции. Предыдущее падение страны в рейтинге было связано с убийством в 2021 году журналиста Питера де Вриса - автора публикаций и расследований о голландском криминале. Замыкают топ-10 Литва, Эстония, Португалия и государство юго-восточной Азии Восточный Тимор.

Великобритания заняла 26-е место в классификации этого года в категории "удовлетворительно". Туда же попали и США, потерявшие три пункта и выпавшие из "зеленой" зоны индекса.

Серьезную озабоченность составителей доклада и международных организаций вызывает ситуация в Венгрии и Польше, где власти местами пренебрегают верховенством закона, используя для этого прессу как инструмент.

"Индекс свободы прессы" этого года показывает, что примерно лишь в 30% стран, где ведется наблюдение, ситуацию со свободой прессы можно назвать удовлетворительной. В ООН заявляют, что порядка 85% населения планеты живут в условиях затрудненного доступа к правдивой информации.

Авторы последних исследований связывают ухудшение ситуации с развитием цифровых технологий, которые позволяют правительствам быстро и легко создавать и распространять фейковые новости.

"Разница между правдой и ложью, реальным и искусственным, фактами и выдумками стирается, что ставит под угрозу право человека на информацию, - говорится в докладе "Репортеров без границ". - Беспрецедентная возможность [властей] вмешиваться в контент подрывает качественную журналистику".

В среду исполняется 30-я годовщина со дня первого празднования Всемирного дня свободы печати, который был создан как напоминание правительствам об одной из их главных обязанностей - обеспечить гражданам свободу слова, самовыражения и доступ к информации