Последнее обновление: 06.07.2023 13:10

Лукашенко подписал закон об ужесточении условий деятельности иностранных СМИ

Лукашенко подписал закон, расширяющий основания для запрета деятельности в Беларуси иностранных СМИ и ограничения доступа к интернет-ресурсам.

Документ вступит в силу через 3 месяца. За это время правительству поручено «принять меры по реализации положений настоящего закона".

По закону, в частности, можно будет запрещать деятельность иностранных СМИ за недружественные действия против белорусских средств массовой информации.

Расширяется перечень оснований для аннулирования свидетельства о госрегистрации СМИ и ограничения доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, новостному агрегатору.

Кроме того, законом устанавливаются требования к деятельности владельцев интернет-ресурсов, распространяющих продукцию телевизионных и (или) радиовещательных СМИ.

Ранее по теме


<Июнь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование