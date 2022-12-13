Генпрокуратура Беларуси направила в суд дело "Тутбая"

Генпрокуратура Беларуси направила в суд уголовные дела в отношении руководства и сотрудников компании "Тут бай медиа".

"По результатам изучения материалов уголовных дел в отношении Людмилы Чекиной, Марины Золотовой, Ольги Лойко, Елены Толкачевой, Екатерины Ткаченко принято решение о направлении их в суд", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РБ.

«Чекиной инкриминированы уклонение от уплаты налогов, организация разжигания социальной вражды и розни, а также распространение материалов с призывами к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

Золотова, Лойко и Толкачева обвиняются в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, разжигании социальной вражды и розни, распространении материалов с призывами к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

Ткаченко вменено пособничество в уклонении от уплаты налогов, активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок», - сказано в сообщении.

Белорусские власти также обвиняют Чекину, Золотову, Лойко и Толкачеву в распространении в 2020-2021 годах на ресурсе «tut.by» и связанных с ним аккаунтах в социальных сетях информационных материалов, содержавших «заведомо позитивную оценку действий оппонентов власти; сознательно негативное отражение решений должностных лиц, иных граждан, выступавших за сохранение действующего конституционного строя; скрытую координацию протестной активности в обществе; сведения, направленные на дестабилизацию ситуации в стране и причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

Генпрокуратура пояснила, что ущерб на сумму более 3 млн. рублей из налоговых недоплат в 2019-2021 годах возник в связи с тем, что "Тут бай медиа" являлось резидентом ПВТ. При этом, сервис «kupi.tut.by» не являлся собственной разработкой общества, а при его функционировании использовалось программное обеспечение другой компании.

Кроме того, с целью получения налоговых преференций как резидента ПВТ в 2019 году была внедрена схема по дроблению бизнеса: создано подконтрольное ООО «Паблишер бокс», на которое для продолжения получения выручки формально «перевели» функции оказания посреднических услуг, связанных с разработкой, изготовлением рекламных материалов, размещением рекламы на интернет-ресурсах участников договорных отношений и иных услуг с использованием стороннего программного обеспечения.

«Осуществление вышеуказанной деятельности было несовместимо с членством в парке, в связи с чем отсутствовали основания для налоговых послаблений, при этом в администрацию ПВТ представлялись недостоверные сведения о реальном положении дел», - утверждает Генпрокуратура.

Также сообщается, что еще девять фигурантов дела "полностью признали вину, возместили причиненный преступлением ущерб и заявили ходатайства» о помиловании на имя Лукашенко.