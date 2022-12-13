Газета «Белорусы и рынок» прекращает выход из-за иностранных собственников

Мининформ Беларуси приказом от 1 декабря 2022 года аннулировал свидетельство о государственной регистрации газеты «Белорусы и рынок», сообщил бывший главред издания Андрей Александрович.

«В приказе содержится требование исключить из государственного реестра средств массовой информации газету «Белорусы и рынок», а также предписывается сектору регистрации СМИ и контроля за соблюдением законодательства принять меры по реализации данного приказа», - сообщил он.

«На основании приказа редакция прекращает работу по выпуску печатной версии газеты», - отметил Александрович.

Основанием для прекращения выпуска газеты бывший главред указал «подпункт 2.8 пункта 2 статьи 15 Закона «О средствах массовой информации». Скорее всего, речь идет все-таки о статье 16 «Признание государственной регистрации средства массовой информации недействительной. Аннулирование свидетельства о государственной регистрации средства массовой информации».

«2.8. акциями, долей (долями) в уставном фонде юридического лица – коммерческой организации, на которую возложены функции редакции средства массовой информации, в размере 20 и более процентов прямо или косвенно (через другие организации и (или) физических лиц) владеют каждый в отдельности или в совокупности иностранное государство, иностранное и (или) международное юридическое лицо (организация, не являющаяся юридическим лицом), иностранный гражданин, лицо без гражданства, юридическое лицо, доля иностранного участия в уставном фонде которого составляет 20 и более процентов, за исключением случаев, когда функции редакции средства массовой информации возложены на коммерческую организацию, учредителями которой являются иностранные государства совместно с Республикой Беларусь», - гласит указанный пункт.

То есть, в своих действиях, Мининформ ссылается на то, что иностранному собственнику издания принадлежит более 20% акций.