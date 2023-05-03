США объявят о новом пакете помощи Украине на $300 млн с ракетами Hydra-70

США пришлют Украине дополнительную военную помощь на сумму около 300 миллионов долларов, включая большое количество артиллерийских снарядов, гаубиц, ракет класса "воздух-земля" и боеприпасов.

Об этом сообщает AP со ссылкой на американских чиновников.

Новый пакет включает ракеты Hydra-70, которые являются неуправляемыми ракетами, запускаемыми с самолетов. Он также включает нераскрытое количество ракет для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), минометов, гаубичных снарядов, ракет и противотанковых винтовок Carl Gustaf.