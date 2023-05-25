Последнее обновление: 25.05.2023 13:08

США одобрили продажу Украине ПВО NASAMS на $285 млн

Государственный департамент США одобрил возможную продажу правительству Украины системы ПВО NASAMS и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью 285 млн долларов США.

Об этом говорится в сообщении Агентства оборонного сотрудничества США.

Правительство Украины обратилось с просьбой приобрести систему NASAMS, которая включает в себя: один радар AN/MPQ-64F1 Sentinel Radar. Также она включает Центр распределения огня (ЦРП); пусковые установки, средства защищенной связи, GPS-приемники, загрузчики кодов и комплекты кабелей; наборы инструментов; испытательное оборудование; вспомогательное оборудование; тягачи; генераторы; техническая документация; запасные части; техническая поддержка правительства США и подрядчика; и другие связанные с этим элементы материально-технического обеспечения и сопровождения программы. Общая оценочная стоимость составляет 285 миллионов долларов США.

"Предложенная продажа будет способствовать достижению внешнеполитических целей и целей национальной безопасности Соединенных Штатов путем усиления безопасности страны-партнера, которая является двигателем политической стабильности и экономического прогресса в Европе", – говорится в сообщении.

Сообщается, что основным подрядчиком станет компания Raytheon Missiles and Defense.

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