США объявили о новом пакете помощи Украине на $400 млн

США официально объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 400 млн долларов, в который войдут боеприпасы к HIMARS, гаубицам и Bradley и другое оборудование, говорится в сообщении Госдепа.

"Согласно делегированию полномочий от президента Байдена, я предоставляю разрешение на 33-е изъятие американских вооружений и оборудования для Украины с августа 2021 года на сумму 400 миллионов долларов", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Этот пакет военной помощи, согласно сообщению, включает больше боеприпасов для предоставленных США реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц, которые Украина так эффективно использует для своей обороны, а также боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley, бронированные мостовые переходы, боеприпасы и оборудование для подрывных работ, а также другие средства технического обслуживания, обучения и поддержки.

"Соединенные Штаты также продолжают сплачивать мир в поддержку Украины. Мы видим невероятную преданность наших союзников и партнеров. Мы приветствуем более 50 стран, которые объединились в знак солидарности с Украиной, чтобы оказать ей поддержку в защите ее суверенитета и территориальной целостности", - заявили в Госдепе

"Только Россия может прекратить свою войну сегодня. Пока Россия этого не сделает, столько времени, сколько это потребуется, мы будем стоять вместе с Украиной и укреплять ее военных на поле боя, чтобы Украина имела как можно более сильную позицию за столом переговоров", - отмечается в сообщении.