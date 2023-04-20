США объявили о новом пакете военной помощи Украине на фоне подготовки ВСУ к контрнаступлению на 325 миллионов долларов, говорится в сообщении Пентагона.

Отмечается, что это уже 36-я по счету помощь, предоставленная Украине с августа 2021 года, передает УНИАН.

Украине передадут, в частности, ракеты к HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, тяжелые противотанковые управляемые ракеты (TOW); одноразовые ручные противотанковые гранатометы АТ-4; противотанковые мины; подрывные боеприпасы для преодоления препятствий; более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию; четыре машины тылового обеспечения; высокоточные авиационные боеприпасы.

Также в пакет включено контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей, оборудование для охраны портов и гаваней, запчасти и другое полевое оборудование.

"США продолжают работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", - говорится в сообщении Пентагона.