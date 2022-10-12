Литва уведомила Беларусь о нарушении договора о защите инвестиций

Министерство иностранных дел Литвы направило во вторник МИДу Беларуси официальную ноту, сообщает Delfi.

В ней подчеркивается, что правовые акты, принятые властью Беларуси, нарушают как всеобще признанные принципы международного права, так и двусторонние международные договоры.

По мнению литовской стороны, нарушаются договор Литвы и Беларуси о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах, а также межправительственный литовско-белорусский договор о поощрении и защите инвестиций.

Отмечается, что литовская сторона получает право считать нотифицируемые нарушения основанием для расторжения или прекращения действия договора или его части.