Последнее обновление: 26.04.2023 17:14

Роман Протасевич попросил суд не лишать его свободы

Обвиняемый по делу признанного террористическим формированием телеграм-канала Nexta Роман Протасевич в последнем слове в среду попросил суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

"Я понимаю, что наказания за те вещи, которые сделал, невозможно избежать. Тем не менее прошу рассмотреть ситуацию с понимаем и принять справедливое наказание, не связанное с лишением свободы", - сказал Протасевич, которого цитируют официальные госСМИ.

Он также заявил, что "был молод, горяч и глуп". "Искренним желанием было изменить жизнь белорусов к лучшему, но выбрал неверный путь", - заявил Протасевич.

Он также озвучил готовность сделать все возможное, чтобы возместить ущерб, который причинил своими действиями.

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