Последнее обновление: 18.04.2023 10:42

Экс-зампред Технобанка выступил с "интервью-раскаянием" на белорусском ТВ

Бывший зампред "Технобанка" Дмитрий Богуш выступил на белорусском государственном телевидении с "интервью-раскаянием", которое теперь активно пропагандирует Следственный комитет РБ.

Богуш был задержан в декабре 2022 года за публикации в Facebook по обвинению в "разжигании розни", совершенном с использованием служебных полномочий. По словам экс-банкира, на него повлияли фотографии избитых на протестах людей.

Дмитрий Богуш после 18 лет работы в банковской системе открыл свой бизнес по строительству ветропарков в Гродненской области. "Интервью-раскаяние" начинается с заявления Богуша о том, что до 2020 года он был «абсолютно аполитичным» человеком.

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