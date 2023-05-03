Протасевича приговорили к 8 годам колонии

Минский областной суд приговорил бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича к восьми годам колонии по делу о заговоре для захвата власти.

Обвинение запрашивало для него 10 лет колонии. Протасевич пришел на оглашение приговора с сумкой. Однако до вступления приговора в силу мера пресечения в отношении Протасевича осталась прежней – домашний арест.

"После вступления приговора в законную силу в части исполнения приговора он будет взят под стражу и отбывать наказание в исправительной колонии усиленного режима", - прокурор отдела Генпрокуратуры Наталья Соколова.

Протасевича изначально обвиняли по 11 статьям, но на суде ему предъявили более тяжкое обвинение – руководство экстремистским формированием в связи с работой на канал «Беларусь головного мозга». Он частично не признал его, а также не признал в полном объеме иск на 30 млн рублей.