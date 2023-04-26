Зеленский провел длительный разговор с лидером Китая

Президент Владимир Зеленский провел первый после начала полномасштабного российского вторжения в Украину телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином.

По словам Зеленского, разговор был содержательным и длительным.

"Верю, что он, а также назначение посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений", – сообщил президент Украины в Twitter.

Хотя Пекин официально придерживается нейтралитета, президент Китая Си Цзиньпин никогда не осуждал российское вторжение и до сих пор даже не разговаривал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Зато лидер Китая в марте приезжал в Москву.

Однако, после разговора товарища Си с Зеленским пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин сообщила, что Китай направит своего представителя с визитом в Украину и в другие страны для консультаций об урегулировании войны.

"Китай отправит специального представителя китайского правительства по вопросам Евразии в Украину и другие страны для углубленного общения со всеми сторонами по политическому урегулированию кризиса в Украине", – заявила Хуа Чуньин.

Она отметила, что "в украинском кризисе Китай всегда стоит на стороне мира", и что его основная позиция заключается в "содействии мирным переговорам".

"Китай не создал украинский кризис и не является стороной кризиса. Как постоянный член Совета Безопасности ООН и ответственная большая страна, Китай не будет сидеть сложа руки, не будет подливать масла в огонь и тем более не будет использовать ситуацию для собственной выгоды", – добавила пресс-секретарь китайского министерства.

По ее словам, сейчас, когда "рациональное мышление и голоса растут", важно воспользоваться возможностью и создать "благоприятные условия для политического урегулирования кризиса".

"Мы надеемся, что все стороны серьезно задумаются над украинским кризисом и совместно будут искать пути достижения длительного мира и стабильности в Европе через диалог", – отметила Хуа Чуньин.