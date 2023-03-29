Зеленский объяснил значение Бахмута в противостоянии российской агрессии

Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press объяснил значение Бахмута, который украинские военные продолжают оборонять, и снова пригласил в Украину лидера Китая Си Цзиньпина.

"Если Бахмут будет захвачен российскими войсками, Владимир Путин "продаст эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану", – сказал Зеленский в интервью AP.

По его мнению, сейчас практически любое поражение может поставить под угрозу темпы сопротивления Украины. "Мы не можем пропускать шаги, потому что война – как пирог – состоит из кусочков побед. Маленькие победы, маленькие шаги", – сказал он.

Зеленский также заявил о готовности принять председателя КНР Си Цзиньпина в Украине. Ранее на этой неделе Зеленский сообщил, что запросил переговоры с Си, передает BBC.

"Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним. Я контактировал с ним перед полномасштабной войной. Но за весь этот год, больше года, у нас не было контактов", – сказал он.