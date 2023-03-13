Си Цзиньпин хочет разговора с Зеленским

Лидер Китая Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые за время полномасштабной войны, вероятно, уже после поездки в Москву.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированных источников.

Разговор может состояться в формате видеоконференции. Поездка китайского лидера в Москву, которая якобы может состояться уже на следующей неделе, и планы на общение с Зеленским вероятно свидетельствуют о попытках Пекина играть активную роль "посредника" для завершения войны.

Помимо Москвы, китайский лидер якобы планирует посетить также некоторые европейские столицы, однако точные его планы еще неизвестны. Это будет первая серия зарубежных поездок Си Цзиньпина после того, как его беспрецедентно для Китая переизбрали на высший пост.