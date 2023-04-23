ISW: ВСУ вышли на левый берег Херсонской области

Украинские военные зашли на левый берег Херсонской области, свидетельствуют геолокационные кадры российских военных, отмечается в очередной сводке Института изучения войны.

Согласно снимкам, ВСУ заняли позиции на берегу Днепра к северу от Олешек (примерно 7 км к юго-западу от Херсона) и смогли продвинуться дальше.

"Эти кадры также указывают на то, что российские войска могут не контролировать острова на реках Конка и Чайка, расположенные менее чем в полукилометре к северу от геолокационных позиций украинских военных у Антоновского моста", - говорят аналитики.

Также отмечается, что 20 и 22 апреля российские "военные" заявили, что украинская сторона удерживает позиции на восточном берегу Херсонской области в течение нескольких недель. Были установлены стабильные линии снабжения к этим позициям и регулярно осуществлялись вылазки. В ISW отметили, что это указывает на отсутствие российского контроля над этим районом.