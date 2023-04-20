Россия получила новую партию дронов "Шахед"

Дроны-камикадзе, которые накануне атаковали Одессу, относятся к новой партии, полученной российской армией, заявила спикер объединенного командования ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам Гуменюк, ранее российские военные выдерживали "определенную паузу" и не использовали дроны для атак в Украине, ожидая поставок новой партии.

У беспилотников, которые были использованы для нападения на Одессу 19 апреля, украинские власти обнаружили уже новую маркировку.

Теперь, когда новая партия получена, налеты дронов участятся, уверена Гуменюк. Она добавила, что основная цель российской армии – не только воздействие на психологическое состояние людей, но и поиск систем ПВО и объектов критической инфраструктуры.

Все это необходимо, чтобы минимизировать использование ракет, которых у России не хватает, сообщают укрианские медиа.

Гуменюк отметила, что Россия всё ещё может атаковать Украину ракетами, "когда будет осведомлена о конкретных координатах, которые нужны для попадания высокоточным оружием".

За день до атаки на Одессу украинские зенитчики объявили, что сбили в районах Запорожья и Днепра семь беспилотников, в том числе шесть "шахедов".