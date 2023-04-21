Последнее обновление: 21.04.2023 08:56

Киев впервые почти за месяц подвергся атаке беспилотниками

Минувшей ночью на значительной территории Украины объявлялась воздушная тревога, вызванная очередным налетом российских беспилотников – главным образом, “шахедов” иранского производства.

В частности, впервые после 25-дневного перерыва нападению подверглась столица Украины.

Как сообщили городские власти Киева, на город направлялись восемь беспилотников, все они были обнаружены и сбиты Силами обороны. По предварительным данным, жертв и разрушений в результате атаки нет, передает BBC.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей утренней сводке в пятницу информирует, что в общей сложности Россия минувшей ночью запустила по Украине порядка 10 БПЛА типа "Шахед-136". Восемь из них были сбиты.

Вместе с тем, как сообщили в администрации Полтавской области, в результате удара беспилотником был разрушен объект гражданской инфраструктуры в районе Полтавы.

"Спасатели работают над укрощением пожара. Предварительно, пострадавших нет", - написал в своем телеграм-канале глава области Дмитрий Лунин.

В целом за прошедшие сутки россияне нанесли по территории Украины 23 авиационных удара, сообщает генштаб ВСУ.

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